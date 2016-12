Calciomercato Fiorentina, Kalinic-Cina: apertura viola

26/12/2016 10:58

CALCIOMERCATO FIORENTINA KALINIC CINA / AGGIORNAMENTO 14.55 - Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, c'è un'apertura del club all'ipotesi di cedere Kalinic.

Con il Napoli che ha ormai chiuso la trattativa per Pavoletti, in serie A non sembrano esserci pretendenti, per gennaio, intenzionate a tentare Kalinic.

La Fiorentina non può però dormire sogni tranquilli, dal momento che il vizio del gol della punta di Sousa ha già da un po' fatto gola al Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro. L'ex campione del mondo, dato il salto di categoria, ha ricevuto un bel gruzzoletto da poter investire nel prossimo calciomercato e sarebbe pronto a sborsare 40 milioni di euro alla Fiorentina per il croato.

S.D.