26/12/2016 10:30

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Conte insidia la Juventus per Toni Kroos. Il forte centrocampista del Real Madrid, seguito da tempo dai bianconeri e tornato di moda di recente, è a Londra per le vacanze natalizie. Come riporta 'The Sun', questo viaggio potrebbe nascondere un retroscena di mercato, essendo Kroos un calciatore che piace molto anche al Chelsea. Classe '90, Kroos è tra i migliori talenti del Real Madrid e della Nazionale tedesca.

M.D.A.