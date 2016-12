26/12/2016 10:41

VAN DIJK MANCHESTER CITY / L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha chiuso le porte in conferenza stampa all'arrivo del difensore del Southampton Virgil van Dijk: "Lui il prossimo mese qui? Impossibile, non arriverà. E' un calciatore del Southampton e non lo vogliamo ora".

S.D.