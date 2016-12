Barcellona, in stallo il rinnovo di Iniesta

26/12/2016 10:15

BARCELLONA INIESTA / Trattativa difficile tra Barcellona e Iniesta per il rinnovo del contratto. Come riporta 'As', fonti interne al club blaugrana avrebbero riferito di possibili difficoltà: "Ci saranno discussioni, ma Iniesta resterà al Barcellona". Il problema resta l'ingaggio, anche se il calciatore ha ribadito più volte l'intenzione di restare. Al momento, infatti, c'è ancora differenza tra le richieste del calciatore e l'offerta del Barça.

M.D.A.