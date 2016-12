Roma, Dzeko sicuro: "La Juventus è forte ma..."

26/12/2016 10:09

ROMA DZEKO / L'attaccante della Roma Edin Dzeko ha commentato le ultime news Roma nel corso di un'intervista concessa a 'Sky': "Noi giochiamo per i tifosi e quando vediamo il nostro stadio vuoto e poi andiamo allo 'Juventus Stadium' e lo troviamo pieno, per noi è difficile. La Juve è forte, ma tutto è possibile. Nulla è finito. Cos'è che non avevo capito prima del calcio ialiano e che ora ho capito? Tutto, forse (ride, n.d.r.). Tante squadre in Italia giocano con la difesa molto dietro e compatta. Poi, l'ho capito ed è andata meglio. Quando il mister dice che mi manca un po' di cattiveria e che devo dare di più ha ragione, io sono nato così e devo concentrarmi di più per sfruttare ogni occasione".

S.D.