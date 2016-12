Calciomercato Juventus, Garcia cerca rinforzi in Italia

26/12/2016 09:55

CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA / Rudi Garcia guarda al mercato italiano per rinforzare il suo Olympique Marsiglia. I reparti da puntellare, come riporta 'Bein Sports', sono la difesa, il centrocampo e l'attacco. Così, per quanto concerne la zona arretrata, tra gli obiettivi primari ci sarebbe Medhi Benatia, di proprietà del Bayern Monaco ma in prestito alla Juventus. Il calciatore non sta trovando molto spazio e la crescita di Rugani potrebbe escluderlo dalle future scelte di Allegri.

Per l'attacco, invece, si segue Iago Falque, attaccante di proprietà della Roma e attualmente in forza al Torino, in prestito con diritto di riscatto.

M.D.A.