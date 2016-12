Calciomercato Milan, irrompe Guardiola nella corsa al talento dell'Arsenal

26/12/2016 09:52

CALCIOMERCATO MILAN / Difficilmente sarà di nuovo all'Arsenal il futuro di Jack Wilshere. Volato in prestito al Bournemouth ed in scadenza di contratto nel 2018, il centrocampista classe '94 sembra destinato a lasciare i 'Gunners' la prossima estate. In Inghilterra rilanciano le candidature di Milan e Roma, che dopo gli assalti a vuoto di fine agosto non l'hanno praticamente più perso di vista. Ad insidiare le italiane però, racconta il 'Daily Mail', c'è ora un avversario non da poco: anche il Manchester City di Pep Guardiola, infatti, sarebbe piombato su Wilshere.

L.P.