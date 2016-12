Liverpool, Klopp contro Oscar: "Non puoi andare in Cina a 25 anni!"

26/12/2016 09:50

OSCAR CINA / L'allenatore del Liverpool Klopp ha commentato in conferenza stampa il trasferimento multimilionario di Oscar dal Chelsea allo Shanghai SIPG: "Non riesco a comprendere alcune scelte: a 25 anni non puoi andare in un posto in cui non si gioca a pallone perché ti offrono molti soldi. Per me non è una scelta. Al momento quello cinese non è un campionato in cui si vuole realmente giocare. L’unico modo per portare i giocatori nella Super League sono i soldi. Di solito i calciatori scelgono di andare in Cina in un altro momento della propria carriera, non a 25 anni. Non è un sogno il campionato cinese, ma se alcuni preferiscono i soldi, tu non hai armi. La famiglia di Oscar sarà felice adesso, il denaro non sarà più un problema".

S.D.