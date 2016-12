26/12/2016 09:34

CALCIOMERCATO LAZIO DJORDJEVIC / Non c'è solo il Genoa sulle tracce di Djordjevic della Lazio: il Lione, infatti, ha effettuato sondaggi in casa biancoceleste per l'attaccante e - secondo quanto afferma 'Sky' - potrebbe chiudere l'acquisto per una cifra che si aggira attorno ai 6-7 milioni di euro.

S.D.