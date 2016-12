Musica, morto George Michael

26/12/2016 09:31

GEORGE MICHAEL / Giornata triste per il mondo della musica: è morto George Michael. All'età di soli 53 anni, come riferisce il suo agente, il celebre cantante degli Wham ieri si è spento serenamente nella sua casa a Londra. La causa, probabilmente, è uno scompenso cardiaco. Tra le sue canzoni di maggior successo c'è 'Last Christmas', una delle più ascoltate in questo periodo natalizio. Da tempo aveva deciso di intraprendere la carriera da solista lasciando il suo ex gruppo. Tanti i successi e gli eccessi per quello che è considerato uno degli artisti musicali britannici di maggior successo.

M.D.A.