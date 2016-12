Calciomercato Roma, Nainggolan 'chiama' Gomez. E Pinilla e Vidal...

26/12/2016 09:07

CALCIOMERCATO ROMA GOMEZ / Può una cena di Natale essere un indizio di calciomercato? Mauricio Pinilla, Alejandro Gomez, Radja Nainggolan ed Arturo Vidal hanno trascorso assieme la vigilia di Natale a Dubai, come testimoniato dall'account instagram di Pinilla che ha 'immortalato' la cena in un video pubblicato sul social network.

La cena potrebbe essere stata l'occasione per il 'Papu' ed il 'Ninja' per parlare anche del possibile trasferimento dell'argentino a Roma. L'attaccante esterno dell'Atalanta piace molto alla società giallorossa, ma il presidente orobico Percassi ha chiuso la porta al colpo di calciomercato Roma: "In questo momento è incedibile".

Calciomercato Roma, 'Papu' Gomez obiettivo caldo: ostacolo Atalanta

Nel recente passato, in più di un'occasione, il 'Papu' Gomez ha mandato segnali al club giallorosso. Ad esempio, nella polemica Lulic-Rüdiger post derby Lazio-Roma, l'attaccante dell'Atalanta aveva preso le difese del tedesco: "A me da piccolo hanno insegnato che quello che accade in campo rimane in campo, non si piange davanti a un microfono. Se il signor Rüdiger vendeva calzini voglio complimentarlo, è un lavoro molto degno . Buongiorno ???? #noidobbiamodarelessempio". Alcuni giorni dopo, poi, Gomez ha pubblicato una foto che lo ritrare col suo amico Diego Perotti, risalente ai tempi del Torneo di Tolone con la nazionale argentina Under 21.

Lo stesso presidente dell'Atalanta Percassi, a metà novembre, aveva confermato l'interesse della Roma per il suo attaccante: "Sì, so che piace al club giallorosso". Pochi giorni prima, Gomez aveva dichiarato: "Offerta della Roma a gennaio? Non lo so ma nel calcio non si sa mai. Ho un contratto con l'Atalanta e non dipenderà da me, se davvero dovessero presentare una proposta. Credo però che se l'Atalanta continuerà così, andare via sarà difficile. Voglio entrare nella storia del club". E Baldissoni, il 20 novembre, disse a proposito del 'Papu': "Non commentiamo ipotesi di mercato, anche se posso dire che in tanti anni di serie A ha dimostrato il proprio valore".

La Roma si preannuncia molto attiva sul mercato di gennaio: le alternative per il ruolo di attaccante esterno portano i nomi di Defrel, El Ghazi, Depay e Musonda.

S.D.