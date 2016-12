Calciomercato Juventus, sfida alla Roma per Brahimi

26/12/2016 08:57

CALCIOMERCATO JUVENTUS BRAHIMI / Si allunga la lista di calciomercato delle squadre interessate all'acquisto di Yacine Brahimi, fantasista algerino classe 1990 in uscita dal Porto: oltre alla Roma e al Nizza, secondo quanto riferisce 'Tuttosport' anche la Juventus avrebbe messo gli occhi sul trequartista in scadenza nel giugno 2019 con i 'Dragoes'. La priorità in casa Juventus in vista della riapertura del mercato a gennaio è, però, un centrocampista centrale.

Calciomercato Juventus, tentazione Brahimi: le prossime mosse bianconere

L'amministratore delegato e direttore generale della Juventus ha parlato recentemente delle prossime mosse di calciomercato Juventus: "Altri acquisti alla Pjanic o alla Higuain? Abbiamo aumentato la potenza di fuoco e quindi l'area sportiva può fare investimenti molto importanti. Abbiamo voglia di continuare su quella strada, mixando equilibri economici e obiettivi sportivi. In estate un colpo da 80 milioni? Dobbiamo rispettare certi equilibri, ma vogliamo collocarci tra le migliori squadre al mondo A gennaio solo centrocampisti? Sì, il ruolo è quello. E' difficile trovare calciatori all'altezza della Juventus trasferibili. Se prenderei un giocatore che non fa la Champions? Non possiamo disdegnare un'opportunità che ci può garantire il futuro, anche se in coppa vogliamo arrivare fino in fondo"

S.D.