Calciomercato Inter, parla l'agente di James Rodriguez: "A gennaio non si muove". Ma...

26/12/2016 08:39

JAMES RODRIGUEZ REAL MADRID / Convertitosi nella 20a scelta del tecnico Zinedine Zidane per minuti giocati, James Rodriguez è finito inevitabilmente nella lista di nomi che potrebbero infiammare il calciomercato. Ed il colombiano, con le sue dichiarazioni subito dopo la finale del Mondiale per Club vinta dal Real Madrid, non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco: "Non posso assicurare che resterò, voglio giocare di più. Ora avrò dei giorni per pensare". Messaggio piuttosto chiaro, che ha subito allertato i top club europei.



A pochi giorni di distanza, però, il procuratore del colombiano, il potentissimo Jorge Mendes, frena e corregge il tiro blindando l'ex Monaco, almeno fino all'estate: "James non se ne andrà a gennaio" afferma allo spagnolo 'As'.

Ma se per giugno la situazione non sarà cambiata e James continuerà a non trovare spazio, l'addio sarà quasi inevitabile. Pronte a cogliere l'occasione ci sono le grandi società della Premier League, come Chelsea e Manchester United, ma anche Inter, Juventus e Bayern Monaco.



L.P.