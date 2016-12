Calciomercato Torino, Conte all'assalto di Joe Hart

26/12/2016 08:27

CALCIOMERCATO TORINO HART / Joe Hart potrebbe lasciare il Torino a giugno, quando scadrà il prestito concordato la scorsa estate con il Manchester City, ma non per far ritorno nella rosa dei 'Citizens'.

Secondo quanto scrive il 'Daily Express', il Chelsea di Antonio Conte avrebbe individuato proprio nel portiere inglese il candidato numero uno a raccogliere l'eredità di Thibaut Courtois, corteggiato dal Real Madrid in vista della sessione estiva di calciomercato. Il Manchester City è disposto a cedere l'estremo difensore, ma preferirebbe farlo all'estero. Il 'Toro', da par suo, spera di confermare in rosa Joe Hart.

S.D.