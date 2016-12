Tennis, Federer e l'allenamento... social: un 'messaggio' per il calcio?

Giorgio Musso (Twitter: @GiokerMusso)

24/12/2016 19:35

FEDERER PERISCOPE SOCIAL - Un fuoriclasse a tutto tondo Roger Federer. Non solo per le magie sul campo da tennis, ma adesso anche sui… social. Il campione elvetico sta prendendo sempre più dimestichezza con le nuove piattaforme web e alla vigilia di Natale ha fatto un bel regalo ai suoi tantissimi tifosi postando live su Periscope il suo ultimo allenamento pre-season a Dubai, riscuotendo ovviamente notevole successo.



Quasi 80 mila gli spettatori in diretta, oltre mezzo milione invece quelli totali: l'ex numero uno del mondo che ha iniziato con la parte dedicata al riscaldamento e ad alcuni esercizi di mobilità, prima di giocare una breve partitella con Pouille, conclusa dal siparietto finale con la sfida a colpi di volée che ha visto il francese avere la meglio con conseguente 'punizione' a base di push-up per lo svizzero. Molti appassionati di calcio si staranno chiedendo se qualche squadra, un giorno, prenderà spunto da Federer permettendo ai tifosi di seguire in diretta l'allenamento dei propri beniamini…