Real Madrid, non solo Aubameyang: Zidane mette nel mirino il gioiello del Borussia Dortmund

24/12/2016 19:48

CALCIOMERCATO REAL MADRID DEMBELE BORUSSIA DORTMUND / Zinedine Zidane è pronto a fare spesa nel Borussia Dortmund. Oltre ad un vecchio pallino come Aubameyang, che piace al Real Madrid da diversi anni ormai, il tecnico dei 'Blancos' avrebbe messo nel mirino anche un altro gioiello dei gialloneri: come svela 'Marca' si tratta di Ousmane Dembele. Il giovane esterno francese, approdato in estate in Germania, avrebbe letteralmente folgorato Zidane nel corso dell'ultimo incrocio di Champions e lo avrebbe convinto a tentare l'assalto, se non a gennaio appena si saprà qualcosa in merito al possibile blocco del mercato (che potrebbe arrivare non prima del gennaio 2017).

D.G.