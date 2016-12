Calciomercato Juventus, sfumato Cancelo: arriva la firma col Barcellona

24/12/2016 19:31

CALCIOMERCATO JUVENTUS CANCELO BARCELLONA / Il futuro di Joao Cancelo sarà ancora in Liga. Come rivela 'Sport', il laterale portoghese del Valencia - che piaceva anche alla Juventus - ha firmato col Barcellona. Come sottolinea la testata iberica, il trasferimento avverrà a fine stagione e l'annuncio non verrà dato prima di allora. Però svela qualche dettaglio dell'affare: il calciatore ha firmato un quinquennale coi blaugrana e verrà pagato qualcosa come 30 milioni di euro.

D.G.