Manchester United, Mourinho: "La Francia dovrebbe ringraziarmi per l'addio di Ibrahimovic"

24/12/2016 19:16

MANCHESTER UNITED MOURINHO IBRAHIMOVIC LIGUE 1 / José Mourinho lancia un messaggio ai tifosi francesi: "Ringraziatemi". Questo è il senso delle sue ultime dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic: "L'ho avuto anche dai 25 ai 27 anni, ma posso affermare con sicurezza che ora è ancora più forte. Preferisco questo giocatore di adesso. E penso che ora la gente in Francia sia contenta: senza di lui la Ligue 1 è tornata ad essere un campionato competitivo che anche io sono tornato a guardare. Dovrebbero ringraziare lo svedese di aver lasciato in estate". E, di conseguenza, anche lui che lo ha convinto a sposare il progretto del Manchester United.

Poi lo 'Special One' si è soffermato sullo stato di forma di Ibrahimovic: "Sono davvero contento del suo rendimento. Ha 35 anni e sta giocando in Premier League, non in Cina o in America. E' il capocannoniere della squadra e non era una cosa così scontata che lo fosse. Sta terminando la carriera ad altissimi livelli, è incredibile". Una soddisfazione che l'allenatore portoghese potrebbe ripagare a breve: secondo il 'Daily Star' Mourinho vorrebbe proporre a Ibrahimovic un altro anno di contratto oltre che entrare nel suo staff tecnico una volta che avrà appeso gli scarpini al chiodo.

D.G.