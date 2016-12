Manchester United, la rivelazione di Moyes: "Eravamo vicini a Ronaldo, Bale, Fabregas e Kroos!"

24/12/2016 18:48

MANCHESTER UNITED MOYES CRISTIANO RONALDO BALE KROOS FABREGAS / Domani David Moyes tornerà per la prima volta da avversario all''Old Trafford': nella sfida del 'Boxing Day' il suo Sunderland se la vedrà col Manchester United. Una gara che il manager scozzese ha presentato oggi in conferenza stampa, dove si è lasciato andare ad alcune rivelazioni clamorose relative al calciomercato: "Appena sono sbarcato la mia prima richiesta è stata Gareth Bale. Ero convinto che sarebbe stato il giocatore perfetto per noi, ho provato fino alla fine per convincere il Tottenham a lasciarlo partire ed ero sicuro che ce l'avremmo fatta. Gli avevamo anche offerto un contratto migliore del Real Madrid, ma il gallese aveva deciso di provare una nuova esperienza altrove".

E non è stato l'unico giocatore che i 'Blancos' gli hanno soffiato da sotto al naso: "Avevamo anche un accordo di massima con Toni Kroos. Avevo parlato sia con lui che con l'agente, il giocatore mi aveva già dato l'assenso al trasferimento. Ma alla fin anche lui è andato al Real Madrid".

Infine anche un'altra seconda coppia è sfumata sul filo di lana: "Siamo stati vicini anche a Cesc Fabregas che era in uscita dal Barcellona - ha proseguito - siamo stati vicini all'ingaggio e quando tutto saltò lo spagnolo fu molto contrariato. E Sir Alex Ferguson mi aveva detto che c'era la possibilità di riportare a Manchester Cristiano Ronaldo". Un quartetto di fuoriclasse che probabilmente avrebbe cambiato la sua storia coi 'Red Devils', conclusasi con l'esonero a metà stagione, ed invece in quel calciomercato arrivò solamente un calciatore: "Puntavamo a quel livello di giocatori, ma alla fine arrivò solo Fellaini", ha concluso Moyes.

D.G.