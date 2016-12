24/12/2016 18:27

WATFORD INFORTUNIO PEREYRA / Bruttissima tegola per Walter Mazzarri: come riporta 'The Sun', Roberto Pereyra dovrà restare ai box per quattro mesi. L'ex centrocampista della Juventus, trasferitosi al Watford in estate per la cifra di 13 milioni di sterline, ha riportato una lesione al menisco del ginocchio sinistro nel corso dell’ultima gara contro il Manchester City.

D.G.