Serie A, 'Boxing Day' anche in Italia? Botta e risposta tra Beretta e Tavecchio

24/12/2016 18:14

SERIE A NATALE TAVECCHIO BERETTA / Maurizio Beretta ci prova: portare il 'Boxing Day' anche in Serie A. Non la festa anglosassone, sia chiaro, ma la possibilità di far disputare le partite di campionato anche il giorno di Santo Stefano, proprio come avviene in Premier League. Una proposta, questa del numero uno della Lega, che non trova il consenso di Carlo Tavecchio, presidente della FIGC: "Natale in Italia è sacro e va rispettato. In quella settimana non si può giocare, ci si ritrova in famiglia, siamo cristiani e tradizionalisti. Fatelo a Capodanno, alla Befana, a Carnevale o a Ferragosto, ma Natale no", ha spiegato sulle colonne del 'Corriere della Sera'.

Attraverso la medesima testata è arrivata anche la replica dello stesso Beretta: "Non si può pensare che il calcio resti nei confini domestici. Sulle orme della Premier League bisogna costruire un'offerta pensando ai tifosi che vanno allo stadio, a quelli che guardano la tv e al tempo stesso esportare il campionato per renderlo più importante e appetibile".

D.G.