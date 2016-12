Gossip, non solo top player: ecco le wags in arrivo in Serie A!

24/12/2016 18:05

WAGS FIDANZATE CALCIATORI / Il calciomercato di gennaio sta per aprire i battenti e sono già tantissimi i nomi che stanno circolando attorno alle formazioni della nostra Serie A. La sessione invernale potrebbe arricchire le rose della compagini di italiane, ma non solo giocatori in arrivo. Tra fidanzate, compagne e mogli: vediamo chi sta per approdare in Italia.

La Juventus è sulle tracce di Axel Witsel che forma una coppia felice assieme a Rafaella Szabo, sui rispettivi profili Instagram ci sono foto a pioggia dei due. La Roma invece segue e sogna Memphis Depay che ha una relazione assieme alla bella Lori Harvey. Tanti obiettivi in casa Inter: da Lucas Leiva, accompagnato da Ariana Lima, a Matteo Darmian, felicemente fidanzato con Francesca Cormanni, passando per James Rodriguez e la sua dolce metà Daniela Ospina.

O.P.