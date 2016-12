24/12/2016 17:47

CALCIOMERCATO NAPOLI GRASSI EMPOLI / Alberto Grassi è pronto ad iniziare una nuova avventura. Come riporta 'Tuttosport', il centrocampista classe 1995 (di proprietà del Napoli) lascerà l'Atalanta - dove non sta trovando spazio - e si trasferirà sempre in prestito all'Empoli. Il giocatore, infatti, ha già dato l'assenso al trasferimento con la speranza di giocare con maggior continuità.

D.G.