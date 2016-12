Calciomercato Inter, due piccioni con una fava: idea scambio Luiz Gustavo-Jovetic!

24/12/2016 17:40

CALCIOMERCATO INTER LUIZ GUSTAVO JOVETIC / L'Inter continua nella propria ricerca di un mediano da regalare a Pioli. Il reparto nevralgico, che potrebbe salutare a breve Felipe Melo destinato a tornare in patria, necessita di nuova linfa: c'è bisogno di un calciatore che sia in grado di abbinare fisicità a tecnica. Come vi abbiamo svelato in esclusiva, in pole al momento c'è Lucas Leiva del Liverpool: la trattativa può decollare nelle prossime ore. Ma quella che porta all'esperto centrocampista dei 'Reds' non è l'unica pista che riguarda il calciomercato Inter...

Calciomercato Inter: da Diarra a Luiz Gustavo, tutte le idee di Ausilio

Il ds Ausilio si è messo a lavoro ormai da diverso tempo per trovare la figura ideale che possa sposarsi al meglio con lo stile tattico di Pioli. L'apertura del calciomercato è vicina ed è arrivato il momento di stringere: come riferisce 'Sky Sport', in Italia l'unica opzione al momento attiva è quella che porta a Milan Badelj della Fiorentina, che piace anche a Milan, Juventus, Roma e Chelsea. Tutte le altre portano all'estero: dal ritorno di fiamma per Lassana Diarra - che potrebbe liberarsi a costo zero o dietro il pagamento di un piccolo indennizzo dall'OM - a Obi Mikel del Chelsea le idee non mancano. Quella più suggestiva, però, porta in Germania: secondo l'emittente satellitare i nerazzurri potrebbero fare un tentativo per Luiz Gustavo del Wolfsburg inserendo nella trattativa il cartellino di Stefan Jovetic. Un profilo che potrebbe ingolosire molto i 'Lupi' ora che Julian Draxler è passato ufficialmente al Paris Saint-Germain. Uno scambio che permetterebbe ad Ausilio di prendere due piccioni con una fava: prelevare un centrocampista di comprovata qualità e liberarsi di un giocatore finito ormai ai margini della rosa.

D.G.