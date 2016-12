Calciomercato Juventus, Evra e Lichtsteiner sotto accusa: a giugno sarà addio

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

24/12/2016 17:10

CALCIOMERCATO JUVENTUS EVRA LICHTSTEINER - Si chiude con una delusione il 2016 della Juventus. I rigori di Doha sono stati fatali alla squadra di Allegri nella finale di Supercoppa contro il Milan, con i bianconeri che hanno mancato così il 'Triplete' italiano dopo i trionfi in campionato e Coppa Italia. Prestazione ampiamente al di sotto le attese quella fornita dai campioni d'Italia, con alcuni giocatori finiti inevitabilmente nel mirino della critica anche in ottica calciomercato Juventus.



Tra questi spiccano in negativo le prestazioni di Patrice Evra e Stephan Lichtsteiner, quasi sempre in difficoltà sulle fasce di fronte agli esterni rossoneri. Il francese - entrato al posto dell'infortunato Alex Sandro - ha sofferto maledettamente le serpentine dello scatenato Suso, l'elvetico invece non è mai stato prezioso in fase di spinta senza dimenticare le responsabilità sul gol di Bonaventura. I tifosi juventini non hanno risparmiato sui social il loro malumore per le prove dei due calciatori, con alcuni che ne hanno chiesto addirittura la cessione.

Calciomercato Juventus, lontano il rinnovo per Evra e Lichtsteiner

Evra e Lichtsteiner almeno fino a giugno resteranno a disposizione di Allegri, ma nel prossimo calciomercato estivo potrebbero però salutare la 'Vecchia Signora'. Entrambi sono in scadenza di contratto e, se il loro rendimento continuasse a non essere soddisfacente, difficilmente arriverà la riconferma in bianconero con il rinnovo. L'uomo-spogliatoio Evra il prossimo maggio spegnerà 36 candeline e il suo calo fisico risulta evidente, mentre Lichtsteiner già l'ultima estate fu vicino all'addio e solo l'infortunio di Dani Alves ha fatto sì che la Juventus chiudesse le porte ad una sua cessione per gennaio. L'opera di ringiovanimento potrebbe portare così ad un cambio della guardia sugli esterni, con De Sciglio e Conti possibili new-entry per Allegri.