Cagliari, Giulini SHOCK: "Sono stufo, potrei cedere il club"

24/12/2016 17:02

CAGLIARI GIULINI CESSIONE CLUB / La vittoria al cardiopalma sul Sassuolo non ha riportato la serenità in casa Cagliari. La panchina di Rastelli sembra salva per il momento, ma un cambio potrebbe ugualmente esserci. E potrebbe arrivare direttamente dal vertice della piramide societaria: "Questo calcio non mi rappresenta, sto pensando di cedere la società...", ha ammesso il patron Tommaso Giulini a 'Sky Sport'.

Il presidente sardo è stufo dell'ambiente che si è creato attorno alla squadra, con i tifosi che prima dell'ultima sfida non hanno risparmiato una fuorisa contestazione: "Ho visto e sentito di tutto: striscioni contro la squadra, cori offensivi, giocatori che se la prendevano con l'allenatore. Sono rimasto disgustato, ma che calcio è? Non mi rappresenta più. Ma come, si sta chiudendo un anno da record, abbiamo vinto il campionato di B e ora siamo praticamente salvi, eppure alla gente non va bene?", le ulteriori dichiarazioni di delusione di Giulini riportate da 'gazzetta.it'.

D.G.