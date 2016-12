Serie B, risultati: Frosinone all'ultimo respiro, Verona agganciato in vetta

24/12/2016 16:58

SERIE B RISULTATI - Dionisi all'ultimo respiro regala il primato al Frosinone. Successo per 3-2 nel recupero sul Benevento dei 'Ciociari', che agganciano così in vetta a quota 38 il Verona, a cui non basta il solito Pazzini per espugnare il campo del Carpi. Stravincono Entella e Spal (poker per entrambe), mentre il Perugia non va oltre l'1-1 in casa con il Latina. In coda preziose vittorie per Cesena e Vicenza.

RISULTATI FINALI:

Pisa-Spezia 0-0 (giocata alle 12.30)

Ascoli-Bari 1-1

Avellino-Salernitana 3-2

Brescia-Pro Vercelli 2-1

Carpi-Verona 1-1

Cesena-Trapani 3-1

Entella-Novara 4-1

Frosinone-Benevento 3-2

Perugia-Latina 1-1

Spal-Ternana 4-0

Vicenza-Cittadella 2-0



CLASSIFICA: Verona 38 punti, Frosinone 38, Spal 35, Benevento 34, Carpi 32, Cittadella 31, Perugia 30, Entella 29, Bari 30, Spezia 27, Brescia 26, Novara 25, Ascoli 24, Vicenza 24, Salernitana 21, Cesena 22, Latina 22, Pisa 21, Pro Vercelli 21, Ternana 20, Avellino 20, Trapani 12.

G.M.