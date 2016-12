Calciomercato Napoli, De Laurentiis scarica Gabbiadini. E dalla Premier impazzano le pretendenti

24/12/2016 16:24

CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS GABBIADINI / Aurelio De Laurentiis scarica ufficialmente Manolo Gabbiadini. "Non è riuscito ad esprimersi come ci si attendeva", ha ammesso il patron del Napoli ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss' dove ha proseguito: "Si pretendono da lui cose che non appartengono ai suoi schemi abituali di gioco. Alla Sampdoria nel 2014/15 segnò undici gol, qui con Benitez ne firmò altri nove, non lo dimentichiamo. In uno schema diverso da quello di Sarri troverà maggiore possibilità di realizzazione".

Calciomercato Napoli, De Laurentiis: "Mi sono illuso con Gabbiadini". E le pretendenti in Premier aumentano

Parole che aprono le porte del calciomercato Napoli per Gabbiadini, visto che il numero uno partenopeo non ha nascosto una certa delusione per come sono andate a finire le cose: "Mi ero illuso che nel primo anno di Sarri ci fosse stata una sorta d'ambientamento e delle difficoltà subite dal punto di vista fisico - ha proseguito De Laurentiis - ma abbiamo visto quest'anno che il ragazzo ha difficoltà a inserirsi in questo tipo di gioco. Non si può pretendere che ciò che è asintonico diventi sintonia. Sarri è un corretto opportunista: lui dice che non può accomunare perdita di punti per far crescere i calciatori, la sua massima ambizione è quella di vincere".

Per l'attaccante 25enne di Calcinate ora si aprono diverse ipotesi: in Italia la Lazio lo vorrebbe per sostituire il partente Keita (che piace agli stessi azzurri), in Germania c'è l'interesse mai sopito del Wolfsburg, ma la maggior parte delle pretendenti provengono dalla Premier League. Oltre all'Everton, che come vi abbiamo svelato era arrivato ad offrire 17 milioni di euro per Gabbiadini, ci sono anche Southampton e Stoke City, pronte ad avvicinarsi alla richiesta di De Laurentiis e mettere sul piatto circa 20 milioni di euro. A riportarlo è 'Sky Sport'.

D.G.