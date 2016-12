Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma per Keita

24/12/2016 16:05

CALCIOMERCATO NAPOLI KEITA LAZIO / La Lazio si sta ormai rassegnando a perdere Keita Balde Diao. Il senegalese sembra non aver nessuna intenzione di rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2018 costringendo Lotito a cederlo nelle prossime finestre di calciomercato per cercare di monetizzare. Una condizione che - come riporta 'Il Tempo' - sta favorendo il ritorno di fiamma del Napoli che è tornato ad interessarsi del giovane esterno. Di contro i biancocelesti (che lo valutano 30 milioni di euro) sarebbero molto interessati a Gabbiadini, altro giocatore in uscita nel suo club. Gli azzurri però dovranno fare attenzione: su Keita c'è da tempo il Monaco che lo ha continuato a far visionare dai suoi osservatori in queste settimane.

D.G.