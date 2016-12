Calciomercato Juventus, Conte sorprende tutti per James Rodriguez!

24/12/2016 16:09

JUVENTUS CHELSEA JAMES RODRIGUEZ - Il Chelsea non programmerà nessuna offensiva per James Rodriguez. Stando al 'Daily Star' il fantasista colombiano, che potrebbe lasciare in estate il Real Madrid, non sarebbe nei piani del club allenato da Antonio Conte. I 'Blues' riterrebbero infatti eccessiva la valutazione di oltre 70 milioni di euro dei 'Blancos' per l'ex Porto e Monaco, nei desideri della Juventus per la prossima stagione.

G.M.