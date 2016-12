Sunderland, il veto di Moyes su Defoe: "Non ha prezzo!"

26/12/2016 03:00

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE - Sembra destinato a finire nella lista degli 'assalti falliti' quello del West Ham per Defoe. Il tabloid britannico 'Mirror' infatti, riporta le chiare parole del tecnico del Sunderland, David Moyes: "Jermain è troppo importante per noi che non è possibile stabilire un prezzo per il suo cartellino. Con le sue reti ci può aiutare a restare su in classifica. Non lo venderemo ma, chiaramente, non possiamo impedire alla stampa di scrivere su di lui". il 'Sun' invece, aveva parlato di un'offerta pronta da parte della dirigenza degli 'Hammers' per la punta classe 1982.

F.S.