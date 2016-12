Atalanta, Percassi non fa regali: "Gomez e Petagna incedibili! Caldara..."

24/12/2016 15:30

CALCIOMERCATO CALDARA GOMEZ / In un'intervista al quotidiano lombardo 'L'Eco di Bergamo' il Presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato anche di calciomercato. I nerazzurri infatti sono pieni di talenti che interessano alle big italiane dopo un avvio di stagione decisamente molto convincente. Le dichiarazioni del numero uno dei bergamaschi: "Per Caldara la Juventus ha anticipato tutti ed il ragazzo resterà con, noi così potrà avere la possibilità di crescere giocando spesso; per noi è un'operazione storica. Caso Sportiello? Non vogliamo tarpare le ali ai nostri giovani, è più corretto che ognuno segua il proprio cammino, noi pensiamo a rimpiazzarli. Gomez e Petagna in questo momento sono incedibili".

O.P.