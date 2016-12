Argentina, Perotti: "Riquelme, il migliore. Sogno la Nazionale. Ecco perché non vince"

24/12/2016 15:41

ARGENTINA PEROTTI - Nel corso di una lunga intervista rilasciata a 'Premium Sport', l'attaccante della Roma, Diego Perotti, ha dedicato molto spazio alla sua Argentina.

RADICI - "La mia squadra del cuore in Argentina è sicuramente il Boca Juniors, lo tifo fin da piccolo. Quest’anno ha fatto una buona rimonta, hanno vinto il 'Super Clasico' e altre sfide dure e adesso è primo. Non so se rimarrà Tevez ma se dovesse restare sarebbe un fattore molto importante per vincere il campionato. Riquelme? E’ sempre stato il mio idolo e uno dei motivi per cui sono tornato in Argentina, era la possibilità di giocare con lui, anche se ho giocato pochissimo. Molti dicevano che era lento, per me è sempre stato il migliore, ho sempre cercato di imitare il suo modo di giocare ma è impossibile. A lui mi sono ispirato molto”.



SOGNO NAZIONALE - “Il mio sogno sarebbe chiudere questo calvario passato con una convocazione in nazionale. Se dovesse arrivare la chiamata, sarebbe la chiusura del cerchio di tutto quello che ho passato. E’ difficile perché l’Argentina dal centrocampo in avanti ha giocatori fortissimi, però penso che se continuo a fare bene in una grande squadra come la Roma, magari il CT guarderà dalla mia parte. Come mai la 'Selección' non riesce a vincere nonostante i tanti campioni? Perché poi in campo non conta solo il nome. Nelle due finali perse contro il Cile era superiore, invece nella finale dei mondiali con la Germania era alla pari. Però il calcio è così, se non sei al 100% puoi perdere. Messi che voleva lasciare la Nazionale? Bisognerebbe essere nella sua testa per provare la pressione che provava in quel momento. C’è molta pressione su Messi e sugli altri giocatori, vengono sempre criticati ma sono frasi ingiuste perché nel calcio è così, si vince o si perde. Prima si diceva che l’Argentina non arrivava mai in finale, adesso che ci arriva si critica perché perde. Poi non ha perso con una squadretta, ha perso con la Germania che è fortissima e poi col Cile ai rigori”.

UN CONNAZIONALE D'ECCEZIONE: PAPA FRANCESCO - “E’ bellissimo avere un Papa argentino. Io sono molto religioso e ho avuto la fortuna di incontrarlo di persona dopo la partita contro il San Lorenzo. Vederlo come una persona normale è stato molto emozionante, mi piacerebbe incontrarlo un’altra volta. Per me e per tutti gli argentini credenti è un’emozione pazzesca che il Papa sia del nostro Paese”.