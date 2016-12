Calciomercato Sampdoria, ESCLUSIVO agente Cigarini sul futuro

ESCLUSIVO

Federico Scarponi

24/12/2016 15:19

CALCIOMERCATO SAMPDORIA - Possibile cambio di maglia a gennaio - con la riapertura ufficiale del calciomercato - per il centrocampista Luca Cigarini. Approdato alla Sampdoria lo scorso luglio, il 30enne di Montecchio Emilia è uno dei mediani accostati al Sassuolo nell'ultimo periodo, insieme ad Alberto Aquilani del Pescara. Per far luce sul futuro del giocatore, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva il suo agente: Giovanni Bia.



"Ora è presto per affermare con certezza qualcosa sul futuro di Luca - le parole di Bia in esclusiva a Calciomercato.it - All'inizio del nuovo anno ci vedremo con la Sampdoria per fare un punto e decidere insieme. Tutte le possibilità sono ugualmente percorribili. Interesse del Sassuolo? Non credo sia giusto fare nomi. Come è normale che sia in un periodo come questo, che precede la riapertura ufficiale del mercato, noi agenti veniamo chiamati per avere informazioni sui nostri calciatori. Cigarini non fa eccezione. Ripeto, ora è prematuro affrontare questi discorsi".

L'ex Atalanta, Napoli e Parma ha un contratto con i blucerchiati fino al 30 giugno del 2019.