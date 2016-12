DIRETTA Serie B, la 20esima giornata LIVE: Vicenza in vantaggio

24/12/2016 15:00

DIRETTA SERIE B / Serie A in vacanza, riflettori tutti puntati sulla cadetteria che oggi va in campo per la 20esima giornata. Dopo il pareggio per 0-0 tra Pisa e Spezia nel lunch match, vanno in scena contemporaneamente tutte le altre sfide. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale con i gol della Serie B.

Pisa-Spezia 0-0. Giocata alle 12.30

Ascoli-Bari 0-0

Avellino-Salernitana 1-0

Brescia-Pro Vercelli 1-0

Carpi-Verona 1-0

Cesena-Trapani 1-0

Entella-Novara 3-0

Frosinone-Benevento 1-0

Perugia-Latina 1-1

Spal-Ternana 2-0

Vicenza-Cittadella 1-0



Classifica Serie B

Verona 37, Frosinone 35, Benevento 33, Spal 32, Cittadella 31, Carpi 31, Perugia 29, Bari 27, Spezia 27*, Entella 26, Novara 25, Ascoli 23, Brescia 23, Salernitana 21, Latina 21, Pisa 21*, Pro Vercelli 21, Vicenza 21, Ternana 20, Cesena 19, Avellino 17, Trapani 12.

*Una partita in più