Atletico Madrid, clamorosa retromarcia su Cerci?

24/12/2016 13:55

CALCIOMERCATO CERCI / Alessio Cerci è tornato finalmente a calcare i campi di calcio dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori 8 mesi. A gennaio l'esterno d'attacco romano dovrebbe fare ritorno in italia dove si prospetta una sfida tra Bologna, Lazio, Genoa ed Atalanta. Ma il condizionale è d'obbligo dopo le ultime rivelazioni del quotidiano spagnolo 'As' secondo cui Simeone non sarebbe più così convinto di farlo partire. La mezz'ora giocata in Coppa del Re ha dimostrato che Cerci sta bene e può tornare utile all'Atletico Madrid che non potrà acquistare nuovi giocatori nella sessione invernale per la sanzione inflitta dalla Fifa.

M.R.