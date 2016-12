Calciomercato Napoli, Zidane propone lo scambio agli azzurri

24/12/2016 13:44

NAPOLI REAL MADRID / Tra febbraio e marzo Napoli e Real Madrid si affronteranno negli ottavi di finale di Champions League. Ma le due società potrebbero incontrarsi anche prima del consueto pranzo di rappresentanza per discutere di mercato. Secondo quanto affermato da 'Eurosport', infatti, la priorità di Zinedine Zidane è quella di trovare un alternativa valida a Marcelo sulla corsia mancina. Ed il primo nome sulla lista del tecnico francese è quello di Faouzi Ghoulam, terzino sinistro algerino. Per convincere i partenopei a cederlo, le 'Merengues' sarebbero disposte a mettere sul piatto il cartellino del portoghese Fabio Coentrao più un conguaglio in denaro. Qualora non fosse accolto il ricorso del Real Madrid contro la sospensione del mercato, tuttavia, qualsiasi discorso dovrebbe essere rimandato alla prossima estate.

M.R.