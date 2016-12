Calciomercato, Carrera bussa a Juventus e Lazio per un difensore

24/12/2016 13:25

BENATIA BASTOS SPARTAK MOSCA / Massimo Carrera sta facendo davvero molto bene alla prima esperienza da allenatore in Russia. Alla lunga sosta invernale il suo Spartak Mosca è primo in classifica con 5 punti di vantaggio sullo Zenit e 8 sul Cska. Ma in vista della ripresa del campionato a marzo l'ex collaboratore di Conte vorrebbe rinforzare il reparto arretrato per dare l'assalto al titolo. Secondo il portale russo 'Izvestia', due sarebbero gli obiettivi principali ed entrambi militano in Serie A. Si tratta del marocchino Benatia, che la Juventus ha preso in prestito con diritto di riscatto dal Bayern Monaco, e dell'angolano Bastos che milita nella Lazio ma ha un passato nella Premier Lega con il Rostov.

M.R.