Juventus, Dybala cita Michael Jordan: "Ho successo perché ho fallito"

24/12/2016 13:15

JUVENTUS DYBALA / Una serata da dimenticare, per la Juventus e per Paulo Dybala che nella finale di Supercoppa Italiana vinta dal Milan ha fallito prima una clamorosa occasione da gol ai tempi supplementari, poi il rigore decisivo. Ma l'argentino non si abbatte e su Twitter, citando Michael Jordan, guarda avanti: "Ho sbagliato più di 9000 tiri nella mia carriera. Ho perso quasi 300 partite. 26 volte, mi hanno dato la fiducia per fare il tiro vincente dell’ultimo secondo e ho sbagliato. Ho fallito più e più e più volte nella mia vita. È per questo che ho avuto successo".



L.P.