Calciomercato Napoli, De Laurentiis: "Mi piacciono 2-3 giocatori del Milan"

24/12/2016 12:48

DE LAURENTIIS NAPOLI / Anche Aurelio De Laurentiis si unisce al coro di complimenti al Milan per la conquista della Supercoppa Italiana: "Mi è piaciuto, ha dimostrato di saper stare in campo: l'allenatore sta facendo bene e probabilmente ha ritrovato quel suo primo tipo di gioco - ha detto il presidente del Napoli a 'Sky Sport' prima di spostare il discorso sul mercato - Il Milan ha 2-3 giocatori che mi piacciono moltissimo e farebbero anche al caso nostro. Non faccio nomi ma li ammiro". Sebbene il numero uno partenopeo non voglia sbilanciarsi, è facile intuire che tra gli obiettivi figurano il terzino De Sciglio e probabilmente l'ala Suso.

M.R.