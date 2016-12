Belgio, Nainggolan si sfoga: "Deluso da Martinez". Poi 'sfida' Tielemans

Maurizio Russo

24/12/2016 12:07

NAINGGOLAN MARTINEZ TIELEMANS / La Serie A ha chiuso i battenti per il 2016 e dà appuntamento a tutti i tifosi al 7 gennaio per la ripresa del campionato dopo la sosta natalizia. E mentre i dirigenti sono al lavoro per mettere a segno qualche colpo di calciomercato, i giocatori - soprattutto quelli stranieri - tornano a casa per le vacanze. Tra questi c'è anche Radja Nainggolan: se l'ex cagliaritano può sorridere per le ultime news Roma che vedono i giallorossi chiudere l'anno con una vittoria che vale il secondo posto solitario, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda le notizie sulla Nazionale.

Belgio, Nainggolan duro col ct Martinez e Tielemans

Intervistato da 'nieuwsblad.be', Nainggolan non ha risparmiato qualche frecciata al commissario tecnico del Belgio, che lo ha escluso dalle ultime convocazioni per motivi extra calcistici: "Ho detto a Martinez che sono molto deluso, sono rimasto fortemente colpito dall'esclusione. Gli ho anche detto: che penso che ci fossero anche altri giocatori non idonei a rappresentare la Nazionale. Lui mi ha risposto che contro il Milan ha visto il Radja che vorrebbe sempre vedere e che mi terrà in considerazione in futuro se dovessi continuare a giocare così. Il ct fa delle scelte e io devo rispettarle, ma è stato brutto per me ritrovarmi all'improvviso fuori dalla rosa del Belgio. Ero un titolare agli ultimi Europei e mi sono ritrovato di colpo a non far più parte della Nazionale". Il mediano della Roma lancia poi il guanto di sfida a chi lo ha sostituito in queste gare in cui è stato escluso: "Mi piacerebbe veder giocare Tielemans in Italia... Si vedrà se lui può ricoprire quel ruolo in Nazionale. Non sto dicendo che non sia un buon giocatore, ma che finora lo ha dimostrato solo in Belgio".