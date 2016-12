Calciomercato Lazio, futuro incerto per Luis Alberto

24/12/2016 11:54

CALCIOMERCATO LAZIO / Futuro in bilico per Luis Alberto. Il giovane centrocampista della Lazio, dato lo scarso utilizzo in questa prima parte di stagione, è al centro di svariate voci di mercato. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', a gennaio potrebbe essere ceduto a titolo definitivo o in prestito. Classe '92, Luis Alberto vanta diversi estimatori in Spagna, dove ha giocato con le maglie di Siviglia, Barcellona, Malaga e Deportivo.

M.D.A.