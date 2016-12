Serie A, ritiri natalizi 'made in Italy'

24/12/2016 11:31

NEWS SERIE A / La Serie A va in vacanza. Le festiità natalizie sono l'occasione, per molti calciatori, di ritrovare familiari lontani sparsi per il mondo. Al ritorno, però, bisognerà subito mettersi al lavoro per preparare al meglio la seconda parte di stagione. Quest'anno, riporta la 'Gazzetta dello Sport', non ci saranno passerelle davanti agli sceicchi. Negli Emirati, infatti, gran parte dei calciatori ci andrà solamente in vacanza.

Dopo il ritiro dello scorso anno a Doha, quest’anno, l’Inter ha deciso di tornare ad allenarsi il 29 alla Pinetina per poi andare in Spagna, a Marbella, dove giocherà in un triangolare. Il Bologna, invece, dal primo gennaio sarà in ritiro a Torre del Grifo (Catania), mentre il Crotone sarà a Roma già dal 3 gennaio in vista della gara contro la Lazio. Le restanti squadre di Serie A, infine, hanno deciso di restare nei loro centri sportivi. Oltre all'Inter, l'unica squadra ad aver programmato un’amichevole è il Torino (contro il Monza).

M.D.A.