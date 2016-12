Calciomercato Juventus, accordo di massima per Zaza al Valencia

24/12/2016 11:45

CALCIOMERCATO JUVENTUS ZAZA / Simone Zaza è sempre più vicino al Valencia, come anticipato sulle pagine di Calciomercato.it. Secondo quanto riferisce 'Il Messaggero', il club spagnolo e la Juventus hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento dell'attaccante lucano (ora in prestito al West Ham, che non lo riscatterà) in prestito con obbligo di riscatto (che scatterà alla dodicesima presenza in campo) a 20 milioni di euro. Il calciatore italiano è disposto a rinunciare al 30% del suo ingaggio pur di approdare in Spagna alla corte di Cesare Prandelli.

S.D.