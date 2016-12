Calciomercato Genoa, ESCLUSIVO: si chiude per Morosini, le ultime

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

24/12/2016 11:34

GENOA MOROSINI / Il Genoa sta per piazzare il primo colpo di mercato: come anticipato da Calciomercato.it, il club rossoblu è a un passo dall'acquisto di Leonardo Morosini del Brescia. Le parti continuano a trattare per limare gli ultimi dettagli e chiudere il cerchio: l'obiettivo è trovare la quadra a breve in modo che il calciatore - che oggi è tra i convocati di Brocchi per la sfida tra le 'Rondinelle' e la Pro Vercelli - possa sostenere le visite mediche subito dopo Natale.