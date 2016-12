24/12/2016 11:34

GOSSIP NAGATOMO / "Mi sposo con lei". Così, su Instagram, il terzino dell'Inter Yuto Nagatomo ha annunciato le nozze con l'attrice Airi Taira. I due si sono presentati elegantissimi alla conferenza per le promesse, come mostrano le foto pubblicate sui vari social network. La data del matrimonio sarebbe stata fissata per il 29 gennaio.

L.P.