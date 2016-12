24/12/2016 11:29

BOLOGNA GANZ / Anche il Bologna sulle tracce di Simone Ganz: dopo il Pescara, anche il club rossoblu si starebbe muovendo per il 23enne attaccante del Verona che non sta trovando molto spazio con Pecchia. Come riferisce 'TuttoSport', gli emiliani hanno la necessità di rinforzare il reparto avanzato e Ganz sembra essere uno dei profili messi sotto osservazione.

B.D.S.