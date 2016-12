Calciomercato Napoli, visite mediche Pavoletti: fissata la data

24/12/2016 11:12

CALCIOMERCATO NAPOLI / Si avvicinano le visite mediche di Leonardo Pavoletti col Napoli. L'attaccante del Genoa, che da tempo ha trovato l'accordo con gli azzurri, mercoledì dovrebbe presentarsi a Villa Stuart per gli accertamenti del caso. Ad attenderlo, riporta la 'Gazzetta dello Sport', ci sarà il medico sociale Alfonso De Nicola, che dovrà esaminare scrupolosamente l'integrità fisica del calciatore, reduce da due infortuni. Come anticipato da Calciomercato.it, Pavoletti costerà circa 18 milioni di euro e firmerà per 4 anni (contratto da da 2 milioni di euro a stagione).

M.D.A.