Calciomercato Inter, Conte offre un ex Milan

24/12/2016 11:09

VAN GINKEL INTER / Quella di gennaio sarà l'ultima sessione di calciomercato con le 'mani legate' per la nuova Inter di Suning. Costretti a rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario ed a raggiungere il pareggio di bilancio a giugno, i proprietari cinesi hanno dato mandato di puntare su obiettivi low cost ora, per poi andare a caccia di due o tre top player di livello internazionale in estate.



L'obiettivo principale sarà il centrocampista tanto richiesto dal tecnico Stefano Pioli. Con le piste Luiz Gustavo, Lassana Diarra e Milan Badelj complicate dai costi delle varie operazioni, prende quota l'ipotesi Lucas Leiva che può arrivare dal Liverpool. Ma non solo. Perché secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport', il Chelsea di Antonio Conte, dopo Obi Mikel, avrebbe offerto in prestito gratuito anche Marco van Ginkel. Il centrocampista olandese classe '92, passato anche nel Milan, nella seconda parte della scorsa stagione ha fatto molto bene al Psv Eindhoven, dove ha siglato 8 reti in 12 presenze. Quest'anno, però, un infortunio al ginocchio lo ha frenato ed i 'Blues' vorrebbero mandarlo altrove per rilanciarlo.



L.P.