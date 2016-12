Calciomercato Juventus, l'Atalanta vuole un bianconero

24/12/2016 11:02

JUVENTUS MANDRAGORA / Tra i giovani presenti in casa Juventus c'è anche Rolando Mandragora che si appresta a rientrare dopo il lungo infortunio. Come si legge su 'TuttoSport', il 19enne centrocampista potrebbe lasciare i bianconeri: su di lui c'è anche l'Atalanta che potrebbe affondare il colpo in caso di partenza già a gennaio di Kessie. Come raccontato da Calciomercato.it, Kessie starebbe spingendo per trasferirsi subito alla Juventus ma su di lui c'è anche il Liverpool.

